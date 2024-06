¡El nuevo 10! Cruz Azul presenta a Andrés Montaño como refuerzo para el Apertura 2024

El reto de la '10' él lo escogió. Andrés Montaño, refuerzo de Cruz Azul admitió en su presentación que fue su elección ser el número diez en el equipo, un desafío que le ilusiona; al tiempo en asegurar que a pesar de que hubo otras ofertas venir a La Noria siempre fue su mejor opción.

"La verdad es una ilusión muy grande, estoy agradecido con la directiva, es un dorsal que pensé mucho tiempo en ser el '10' en Cruz Azul, un equipo tan grande, pero siempre pensando en ir adelante; es una gran responsabilidad, pero hay que demostrarlo en la cancha, llegar con la '10' de cruz azul me motiva", confirmó el refuerzo celeste.

"Desde un inicio lo comentaba con el agente, siendo sincero hubo acercamientos de otros clubes, pero cuando me dijo que Cruz Azul era opción a mi también me pareció la mejor opción por su cuerpo técnico, jugadores y estilo de juego, desde el principio que se pudo dar la noticia la verdad me puso muy contento y emocionado", apuntó.

Uno de los factores que lo motivó a inclinarse por La Máquina fue el estilo de juego que afirmó deslumbró a la Liga y al cual siente que le puede aportar su granito de arena.

"Obviamente a los jugadores nos gusta ver gran futbol y Cruz Azul con su estilo maravilló a la Liga y obviamente yo vengo aportar con mi futbol asociativo, en donde todos participan y se pone al equipo antes de lo individual y va de la mano con el estilo que propone Martín (Anselmi) y toca aprenderle más a él y a los jugadores", finalizó Andrés Montaño.

