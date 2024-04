Luis García critica a la afición de Rayados: “Abuchear a Messi es abuchear al futbol”

Lionel Messi sufrió su primer gran fracaso en la Concacaf al ser eliminado a manos de los Rayados de Monterrey quienes tuvieron el apoyo de más de 50 mil espectadores en el ‘Gigante de Acero’, pues la afición también hizo su labor presionado al Inter de Miami, pero en especial al astro argentino, Lionel Messi.

Los abucheos para el argentino llegaron desde el calentamiento, en el anuncio de las alineaciones y durante los 90 minutos cada que tocaba un balón y a pesar de que esto fue apoyo de su afición, hubo quienes consideraron excesivo este comportamiento, como Luis García que criticó estos hechos.

“Me parece excesivo, abuchear a Messi es abuchear a la pelota, es abuchear al futbol, yo no estuve de acuerdo y eso que me parece que una de las mejores aficiones, no solo de México, sino del mundo, es la de Nuevo León, la de Monterrey y la de Tigres, los regiomontanos son fascinantes, pero me parece que fue excesivo abuchear cada vez que Messi tocaba la pelota”

De igual forma señaló que a pesar de los abucheos, todos los presentes también iban a ver a Messi, pues jugadores como él y Cristiano Ronaldo se van a extrañar en un futuro.

“Lo que sucedió ayer en el fantástico estadio de los Rayados es una muestra perfecta de que todo mundo queremos ver a Messi, entre más tiempo Messi este en la cancha y jugando campeonatos y llegando a finales la pelota va a reír, nos vamos a dar de topes en algún futuro cuando Cristiano y Messi no estén”, concluyó el Dr. García.