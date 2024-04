Luis Romo sobre haber jugado vs Messi: 'No lo respeté dentro del campo; fue lindo enfrentarlo'

Rayados cumplió y dejó en el camino al Inter Miami con todo y el regreso de Lionel Messi, quien no pudo pesar en el partido y evitar la eliminación de su equipo de la Concacaf Champions Cup.

Luis Romo habló sobre lo que significó para él haber enfrentado al astro argentino y aseguró que fue una "linda" experiencia, aunque aclaró que dentro del campo "no le tuvo respeto.

Asimismo, el mediocampista mexicano dio detalles sobre la férrea marca que tuvo que hacer y de un encontronazo que tuvo con Messi tras el partido.

“Era parte ahí, de no darle ningún momento de comodidad y creo que el objetivo está cumplido. (¿Qué le dijiste a Messi?) Nada, cosas de campo. Ahorita lo decía, lo que hablo ahí se queda ahí, no hay que darle más vueltas.

“Sí, después del túnel me pegó un patadón, pero se disculpó inmediatamente, no hubo mala intención entonces es parte de disfrutar. No lo respetaba para nada dentro del campo, pero es lindo, es lindo enfrentarlo y tener una actitud de disfrutar cuando estás ante este tipo de jugadores”, dijo a Fox Sports.

