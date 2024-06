Óliver Torres aterriza en Monterrey para reportar con Rayados: “Voy a sorprender mucho”

¡Llegó a Monterrey! Finalmente y luego de una larga espera por su contrato con Sevilla el cual tenía que cumplir, Óliver Torres ya arribó a tierras regiomontanas para integrarse a su nuevo equipo, los Rayados de Monterrey. El español llegó a la ciudad este domingo pasado el mediodía, donde una gran cantidad de aficionados y medios se reunieron.

“Muy emocionado por este recibimiento. Como siempre digo, tengo muchas ganas de estar con el equipo, de sentirme uno más y que estoy seguro de que este año y el tiempo que esté aquí con vosotros merecerá la pena. A nivel futbolístico lo que voy a aportar es siempre dejarlo todo, tendré partido mejores, partidos peores, pero siempre lo daré todo, a eso nadie me va a poder reprochar nada. Luego a nivel de futbol me gusta que la gente me conozca porque si estoy en mi mejor versión creo que voy a sorprender mucho”, mencionó el mediocampista.

Óliver no pudo realizar la pretemporada junto a sus nuevos compañeros, debido a su contrato con el Sevilla, sin embargo, de haber llegado antes, hubiera podido entrenar al parejo, ya que aún se recupera de una lesión, esto fue lo que mencionó al respecto de su tiempo para estar disponible.

“Me queda poquito, pero tampoco quiero correr prisas porque quiero recuperarme bien para dar mi mejor versión, creo que las prisas no son buenas, en el momento que juegue es porque estaré 100% para ayudar a mis compañeros. Es un reto para mí, es una motivación. Sé la exigencia que tiene, sé la responsabilidad que conlleva, estoy más que preparado y estoy seguro que va a ser una experiencia única e increíble para mí”, sentenció el español.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LIGA MX: ALTAS, BAJAS Y RUMORES RUMBO AL APERTURA 2024