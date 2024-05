Pachuca se quedó a entrenar en el Estadio Hidalgo luego de eliminar al América

Compromiso total. Luego de consumar una de las victorias más importantes de toda la temporada, Pachuca dio una muestra de porqué es uno de los mejores equipos de toda la Concacaf, pues sabiendo que el tiempo es poco de cara a su duelo de Play In vs Pumas, los Tuzos programaron un entrenamiento después del duelo vs América.

Mientras se llevaban a cabo las conferencias de prensa y zona mixta un grupo selecto de jugadores de Pachuca se quedó con parte del cuerpo técnico, principalmente jugadores que no tuvieron actividad o vieron pocos minutos esta noche, pues apuntan a ser titulares el jueves contra los universitarios.

Y como lo tiempos están apretados, después de eliminar al América, Pachuca se quedó en el Hidalgo de una vez a entrenar. @record_mexico @imago7 pic.twitter.com/Te1FNOFXIB — Carlos Ponce de León (@Carlos_Ponz) May 1, 2024

Luego de que concluyera el partido en el que Pachuca eliminó al América y selló su boleto a la Final de la Copa de Campeones de Concacaf, en el momento del pitazo final a los Tuzos le restaban solamente 48 horas para su próximo partido, por esa razón Guillermo Almada programó un entrenamiento postpartido bajo la supervisión de su cuerpo técnico.

Para el duelo vs Pumas se espera que los Tuzos presenten un cuadro alternativo, pues en caso de caer en su primer juego de Play In, los Tuzos tendrán una segunda oportunidad de avanzar a la liguilla en un partido vs el ganador de la otra serie y sería el día domingo, pero esto ya con más descanso para sus jugadores.