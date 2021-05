Pumas: Buscará jugadores para reforzar el costado izquierdo del equipo

Pumas ha comenzado su planeación de cara al torneo que viene y RÉCORD pudo saber que una de las prioridades felinas es reforzar el costado izquierdo, por lo que han empezado a analizar opciones para encontrar un lateral y un volante que se desempeñen por ese lado de la cancha.

Y es que en este Torneo Guard1anes 2021, en el que Universidad quedó eliminado en la fase regular, el técnico Andrés Lillini tuvo que adaptarse de acuerdo a lo que había en su plantel. En lo que respecta a la lateral izquierda, casi toda la temporada, Jerónimo Rodríguez fue titular, pero en la recta final, el joven canterano sufrió una lesión muscular y Facundo Waller ocupó esa posición un par de partidos.

En el Guard1anes 2020, cuando Pumas llegó a la Final, el lateral titular era Alejandro Mayorga; sin embargo, Universidad no hizo válida a Chivas la opción de compra.

Y la búsqueda de gente por el lado izquierdo es prioridad porque tal y como lo adelantó RÉCORD, el uruguayo Facundo Waller no se quedará en el Pedregal, incluso el pasado 30 de abril el equipo Plaza Colonia de Uruguay recibió la notificación de Pumas, de que no comprarían a Waller, y aunque el club charrúa espera que amplíen el préstamo, se sabe que esto no ocurrirá, por lo que ya están buscado otras opciones para Facundo.

Asimismo, Favio Álvarez y Sebastián Saucedo, quienes jugaron como volantes por el lado izquierdo, no convencieron del todo al técnico Andrés Lillini, por lo que Universidad está interesado en hacerse de jugadores que les aporten en ese costado.