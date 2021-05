Israel López sobre su salida de Pumas: 'Es algo que honestamente me sorprendió'

Falta de química fue el argumento por el que Israel López dejó de ser auxiliar técnico de Pumas, así lo compartió él mismo con RÉCORD, al tiempo en que dijo que fueron Jesús Ramírez y Andrés Lillini, presidente deportivo y entrenador de Pumas, respectivamente, quienes le comunicaron la noticia, misma que le sorprendió, y sí, generó molestia.

"Es algo que honestamente me sorprendió mucho, pero ya está y hay que ver hacia adelante. Andrés y Chucho hablaron conmigo, mencionan que últimamente ya no había buena química entre nosotros, la forma que yo pensaba era distinta a la de Andrés y que eso al final iba a afectar al equipo. Para ser honesto sí (queda molesto), pero tengo que seguir y levantar la cara.

"Siempre traté de darle mi punto de vista, tal vez muchas veces no congeniamos y hoy que él (Lillini) está al mando cree que no es lo más conveniente y se respeta, y se le desea lo mejor. Hoy creen que no soy parte del proyecto y donde no me quieren no tiene caso que siga, me hago a un lado", dijo a RÉCORD.

Incluso, 'Toshiro' no tuvo oportunidad de despedirse del plantel, debido a que los jugadores ya salieron de vacaciones; sin embargo, tanto a ellos como a la afición les agradeció su apoyo.

"Les agradezco a ellos toda la entrega, la disposición que tuvieron, y también a todas las generaciones de chavos con los que tuve la fortuna de compartir.

"Estoy agradecido con la afición y les quedo en deuda por no poderle dar una satisfacción más grande", indicó.

