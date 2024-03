Marcelo Flores agradece el apoyo que recibe de Siboldi en Tigres: “siempre me respalda”

Previo al viaje con rumbo a Puebla para el compromiso del día de mañana, el jugador de los Tigres, Marcelo Flores, habló con la prensa sobre diferentes temas, uno de ellos, la confianza que ha recibido por parte de su entrenador y compañeros, luego de las fallas que tuvo hace unas jornadas ante el América

“Sí, siempre he tenido el apoyo de mis compañeros y en especial de Siboldi, siempre me respaldaba cuando algo malo pasaba, me respaldaba y siempre intento ser mejor, no quise fallar eso (oportunidad con el arco vacío ante América) y ningún jugador quiere, pero me ayudó mucho al darme otra oportunidad y quiero ser mejor siempre”, comentó el mexicano.

También, habló de la importancia de compartir vestidor con jugadores de experiencia como Nahuel Guzmán o André-Pierre Gignac y cómo le han ayudado a lidiar con los errores o la falta de minutos.

“Son muy grandes jugadores, con mucha experiencia, siempre escucho cuando me hablan, no sé cómo se ve para afuera pero cada vez que me equivoco o me enojo, porque a veces es difícil no jugar, siempre me platican cosas y me dicen que tenga mi cabeza bien, me ayuda mucho porque me pone más nivel en la cabeza, sigo trabajando”, agregó el extremo.