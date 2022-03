Amaury Vergara: 'Violencia pone en riesgo participación en el Mundial'

La bronca en las gradas del Estadio La Corregidora le dio la vuelta al mundo a través de las imágenes y videos en redes sociales y en los medios de comunicación.

Y a pesar de que Yon de Luisa aseguró que la FIFA se comunicó con ellos, pero en ningún momento se tocó el tema del Mundial 2026, Amaury Vergara, dueño de Chivas, reconoció que por estos episodios de violencia México corre riesgo de no ser sede en cuatro años junto a Estados Unidos y Canadá.

"Creo que es evidente que si mandamos un mensaje al mundo que no podemos tener partidos seguros, nos pone en riesgo la participación en el Mundial. Eso es muy evidente. Sin embargo, no hay que centrarse en lo negativo. Hay que centrarse en lo positivo, en tomar acción", aseguró Vergara.

"En Chivas tenemos muy claro, porque además somos sede, o podríamos ser sede hasta que se haga oficial. Tenemos una labor muy importante, una responsabilidad muy importante, para seguir refrendando, apuntalando lo que venimos trabajando y seguir construyendo de aquí al 2026 todos los puentes y las herramientas que necesitamos para ofrecer un espectáculo seguro", agregó.

Además, el mandamás del Rebaño Sagrado habló sobre la decisión de prohibir la entrada a los grupos de animación, llamados barras, para sus juegos como local de manera indefinida.

"Yo no tengo el derecho de exigirles nada, solamente podemos implementar lo que creemos que es importante para nosotros y para toda la afición. Esa es la labor y responsabilidad de la directiva del Club Deportivo Guadalajara. Estoy convencido que la gente que verdaderamente ama el futbol, sean o no del grupo de animación, van a entender que tenemos que hacer un cambio radical. Y el que no lo quiera entender, se va a tener que, de alguna forma, alinear a lo que tenemos que hacer en el futbol mexicano, porque si no seguirá pasando y si esto sigue pasando, nos va afectar de sobremanera, eso es un hecho", aseguró Vergara.

