Con solo 22 años, el hijo de Rafael Márquez, Santiago, anuncia su retiro: "El futbol puede ser muy traicionero a veces"

Cargar con la herencia de Rafael Márquez no resultó sencillo. Tampoco conocer el mundo real del futbol, en el cual hay muchos intereses de por medio. Por ello, el hijo del exdefensa de la Selección Mexicana, Santiago, decidió retirarse con apenas 22 años.

Por medio de redes sociales, el hijo del 'Kaiser' compartió su decisión. "Después de mucho pensar, de hablar con mi familia y de mucha conciencia hoy decido despedirme del fútbol".

"Llevo unos cuantos meses pensando en esta difícil decisión y creo que lo mejor para mi es dar un paso a un lado y empezar con proyectos nuevos, metas nuevas, y cumplir sueños nuevos", escribió.

Santiago Márquez, decepcionado del futbol

En su mensaje, el mediocampista destacó que siempre fue su sueño continuar el legado de su padre, jugar en Primera División y llegar hasta Europa. "Las ganas de cumplir y conquistar esos sueños poco a poco se fueron desvaneciendo".

"Muchos tienen la suerte de tocar los puntos altos del fútbol pero hay aún más personas que son desilusionados y decepcionados por este deporte, el fútbol puede ser muy traicionero a veces" y añadió que no solo se refiere a lesiones, sino a lo que hay alrededor.

Márquez Lavat refirió que hay "decisiones que no son tomadas por ti, son tomadas por otras personas", por lo que se sintió desilusiondo poco a poco. Aunque el jugador no habló con detalles, muchos infirieron que se refirió a situaciones con clubes, representantes, etc.

La corta trayectoria de Santiago Márquez

El mediocampista comenzó su camino igual que su padre en las fuerzas básicas de Atlas, de donde brincó a Necaxa en el Clausura 2022. Sin embargo, se mantuvo en el equipo Sub-23 y nunca debutó en Primera División. En 2024 estuvo con el York United FC de la Premier League canadiense y para el Clausura 2025 fichó con Atlante, pero no sumó minutos.

