Faustino Asprilla acusó a Carlos Reinoso de intentar amañar un partido de Atlante

El colombiano Faustino Asprilla soltó un 'dardo' en contra del chileno Carlos Reinoso, a quien acusó de intentar amañar un partido cuando era técnico del Atlante.

"Cuando estaba en el Atlante de México, resulta que, con el entrenador Carlos Reinoso, fuimos a jugar un partido creo que fue a Guadalajara... era el último partido, si nosotros perdíamos 4-0 nos sacaban de los playoffs... Cuando empezó el partido, en los 10 minutos ya íbamos perdiendo 2-0 y terminó el primer tiempo", señaló en entrevista con ESPN.

“Yo veo que él entra al camerino, pero no a explicar qué teníamos que mejorar. Entra y le dice a los jugadores más jóvenes: 'si nos hacen otro gol, usted, usted, usted y usted, se hacen expulsar, así, cuando quedemos con seis, el partido se acaba y termina 3-0. Yo nunca he visto a un entrenador que mande a los jugadores a expulsarse, entonces yo hablé con los pelados y les dije que no, que vamos a jugar, que nosotros jugamos bien y vamos a mejorar esto", agregó el Tino.

El exseleccionado cafetalero aseveró que el chileno fue lo peor que le pasó como futbolista, pues es un entrenador con total desconocimiento.

“Terminó el partido 2-1, pero yo no puedo creer que un entrenador mande a sus jugadores a expulsar. (Reinoso) Es lo más malo, es perverso. Lo más malo que me pasó a mí como futbolista fue haber tenido a ese señor como entrenador. No le aprendía nada. No sabe nada”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: AMÉRICA: 'JAGGER' MARTÍNEZ DESCARTÓ SER PARTE DE LA ESTAFA DE LA PROMOTORA 'TONINHO JUNIOR MARTINS'