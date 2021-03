Carlos Reinoso: 'Los defensores de Vela no jugaron futbol, defender a tu país es un orgullo'

Si Jaime Lozano, técnico de la Selección Mexicana Sub 23 convoca a Carlos Vela, es decisión suya, así lo expresó Gerardo Martino, entrenador del Tri Mayor, quien dejó entrever que él no estaría de acuerdo con el llamado, ya que el delantero se ha negado a jugar con la Selección.

“Yo no soy el jefe de Jaime ni mucho menos, soy su colega, lejos de mi está ponerme por encima de su situación. En el caso de Carlos lo dije: es que cuando uno esta a disposición de selecciones, está a disposición de todas las selecciones, no de unas sí y otras no. Me parecía ilógico recurrir a un futbolista que no tiene la disposición de acudir a la selección en toda la palabra”, dijo.

En tanto, Carlos Reinoso, referente del América y del balompié nacional, aplaudió las palabras del estratega argentino. Desde sus redes sociales, el chileno se manifestó al respecto indicando que para cualquier jugador debe de ser un orgullo defender a tu selección.

“Muy bien el Tata Martino, los defensores de Vela no jugaron al futbol, defender a tu país es un orgullo", dijo Reinoso desde su cuenta de Twitter.

