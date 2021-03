Tata Martino tras derrota vs Gales: 'El primer tiempo contra Japón fue peor'

A pesar de que la Selección Mexicana mostró una cara muy distinta a la que acostumbra en la era de Gerardo Martino, el estratega argentino rechazó que ante Gales hayan dado su peor exhibición.

“No. El primer tiempo de Japón fue lo peor que vi, en el partido de hoy nos faltó circular la pelota, pero no fuimos avasallados un solo momento, el rival hizo un gol que no debió haber contado, porque se hizo en un off side, fue eso y nada más. Tuvimos otro problema que fue cómo perforar el sistema defensivo del rival y como resolver cuando dábamos vuelta con la pelota y ellos achicaban rápido, esa situación a veces la hemos resuelto, creo que no tiene nada que ver cuando jugamos con Japón, hoy jugamos como quisimos pero no pudimos ganar”, analizó.

Del mismo modo , el ‘Tata’ consideró improbable que tenga que replantearse el estilo de juego del tricolor tras acumular su segunda derrota en dos años.

La verdad que hablaría de una gran pobreza de nuestro trabajo, si nosotros modificamos un plan por una derrota, nada ha cambiado más allá de que nos tocó perder, porque si no modificaríamos por el resultado y estamos lejos de eso, estamos en una búsqueda que también tiene que ver con el funcionamiento, seguramente ya vendrán los partidos como pasa en Copa Oro donde el resultado es imperioso, hoy creo que hemos fallado en nuestra gestación de juego”, agregó.

Por otra parte , al ser cuestionado sobre lo que le dejará el duelo ante un rival del área como lo es Costa Rica, Martino dejó ver su molestia ante el cuestionamiento y reveló que la primera opción era solamente enfrentar a Gales.

“Lo que pasa es que la opción era no jugar, siempre es bueno jugar, está claro que los ciclos están cargados con selecciones de la misma área, porque además tenemos la Copa Oro, el Final Four, entonces si no jugábamos contra Costa Rica no teníamos rivales, pero prefiero jugar”, apuntó.

