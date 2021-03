Luis Romo sobre la Selección Mexicana: 'Es la mejor vitrina para un jugador'

Luis Romo atraviesa por uno de los mejores momentos de su carrera y su próxima meta es 'llenarle el ojo' a Gerardo Martino para poder ir con la Selección Mexicana a la Copa del Mundo de Qatar 2022.

El mediocampista del Cruz Azul iniciaría como titular en el partido de esta tarde entre México y Costa Rica, el segundo y último juego de la Fecha FIFA.

“Estoy muy contento. Es algo muy preciado por mí, me gusta mucho estar ahí, que me llamen a las convocatorias, ya llevo una rachita de llamados, pero me siento muy motivado al igual que en la primera ocasión. Espero dar lo mejor para ganarme la confianza del entrenador y conseguir un puesto”, contó en charla con RÉCORD.

El jugador de 25 años nunca rechazaría un llamado del Tri: “Es la mejor vitrina para un jugador. El estar compitiendo con los mejores te entrega muchos reflectores. A veces los partidos no son los mejores, a la gente le gustaría que tuviéramos otros rivales, pero yo quiero estar ahí siempre para jugar”, explicó.

Luis Romo ha tenido destacadas actuaciones con Cruz Azul, pero cree que todavía no está en su mejor nivel, el cual podría alcanzar si es que sigue siendo convocado a la Selección Mexicana.

“Yo pienso que la calidad es parecida, lo que cambia mucho es la intensidad del juego. Si tuviéramos un poco más de intensidad y fluidez de juego, la Liga MX sería Top, pero estoy consciente de que entrenando con el Tata y con los compañeros de Europa me voy a hacer mejor jugador”, indicó.

Sobre su adaptación y estilo de juego dijo: “Una de mis cualidades es ver los espacios y la lectura de partido, siempre que veo una posibilidad de irme al frente, lo exploto al máximo”, contó.

Luis Romo debutó con México en el juego contra Bermudas de la Liga de Naciones de la Concacaf; posteriormente, Gerardo Martino lo llamó para los amistosos contra Guatemala, Holanda, Argelia y Japón.

“Empecé como central, pero ya me dio más libertad, tengo poco de conocerlo, quizás ya más adelante me dé más soltura. Yo estoy a su disposición, uno tiene que adaptarse y dar el máximo”, finalizó.

