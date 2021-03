Selección Mexicana: Jesús Angulo, confiado en poder emular lo hecho en Londres 2012

Luego de conseguir el boleto a los Juegos Olímpicos, Jesús Angulo, zaguero mexicano e infaltable para Jaime Lozano, rechazó que exista presión por la incorporación de tres refuerzos para el verano.

Al mismo tiempo, aseguró que la actual generación es capaz de emular lo hecho en Londres 2012.

“Nosotros estamos enfocados en ganar, vamos a quedar campeones Primero Dios, el profe determinará quienes vendrán de refuerzos, sabemos que el grupo se puede fortalecer, quiero agradecer a la afición por no hacer el grito que está prohibido, les agradecemos a toda la afición. Creo que el grupo está concentrado en el presente, ya luego vendrá el resto, cada quien hará lo suyo en su club, y al final el Jimmy decidirá “, dijo tajante.

“Claro, si ya se consiguió se puede volver a lograr, el equipo tiene mucha participación en Primera División, el diseño de juego lo estamos llevando muy bien a lo que nos pide el profesor” ,mencionó.

Por otra parte, el jugador del Atlas desmenuzó la participación de México en el Preolímpico y sus fortalezas.

“No hay secreto, el grupo estaba unido desde el inicio, todos corremos igual y hay mucha competitividad en el grupo. La competencia la generamos nosotros en nuestro grupo, el rendimiento ha sido muy bueno, hemos mantenido varios ceros, el equipo está muy equilibrado y vamos muy bien”, añadió .

Por último, explicó cómo vivió el gol de Johan Vásquez, con el que México aseguró su lugar en la justa olímpica.

“La verdad me emocioné mucho, en el tiro nos pusimos de acuerdo Johan y yo, ganó adelante de mi cuando bloqueé, entonces me emocioné mucho, ¿cómo no emocionarse por el boleto?” apuntó.

