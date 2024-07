Jesús Martínez a Juan Carlos Rodríguez: 'No puedes defraudar al futbol mexicano'

Jesús Martínez, presidente de Grupo Pachuca, aseguró que la junta de dueños celebrada este miércoles fue "muy constructiva" y expresó su total confianza en que Juan Carlos Rodríguez, comisionado de la FMF, pueda llevar a cabo la transformación en el futbol mexicano que la afición lleva esperando mucho tiempo.

Incluso, el empresario reveló que ha hablado cara a cara con Rodríguez para pedirle que su proyecto "no defraude" al balompié nacional.

"Tuvimos una junta muy constructiva. Viene un cambio completamente radical. Yo le tengo una gran confianza a Juan Carlos Rodríguez, y se lo he dicho de frente: 'No puedes defraudar al futbol mexicano, sobre todo a la afición'. Tenemos ese compromiso de trabajar con él en un ambiente más profesional, en el que no haya tantos intereses. Que sea un parteaguas, porque si viene ese fondo, van a cambiar muchas cosas", dijo a FOX Sports durante el Sports Summit México.

Asimismo, Martínez reconoció que los directivos mexicanos han cometido muchos errores en el pasado que han llevado a la Liga MX y a la Selección Mexicana al punto en el que se encuentran.

"TUVIMOS UNA JUNTA MUY CONSTRUCTIVA... VIENE UN CAMBIO RADICAL" Jesús Martínez explica qué fue lo que ocurrió en la junta de dueños. Sobre Juan Carlos Rodríguez, le ha dejado en claro que no puede defraudar a la afición. Sobre el descenso: "Ya estamos en otro proyecto" pic.twitter.com/mraO5FmjPl — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) July 4, 2024

Por ello, contó que, en su momento, propuso a Marcelo Bielsa como una "solución" debido a su capacidad para liderar "desde las raíces" y no solo en el banquillo.

"Tenemos que tener esa autocrítica que este es un proyecto (Selección Mexicana) que viene muy viciado desde hace muchos años, eso es lo que tenemos que entender. Hemos hecho las cosas mal, hemos tomado decisiones malas, entonces tiene que venir alguien desde la raíz. Yo por eso en su momento propuse a Marcelo Bielsa, que es uno de los pocos que puede venir desde abajo. Ve el trabajo que hizo Chile, el que está haciendo en Uruguay; no hay muchos como él", comentó en una conferencia durante el evento.

