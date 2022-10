Juan Reynoso ve 'menos a la Liga MX': "La MLS, a la liga mexicana, ya la superó"

La MLS cada vez gana más terreno sobre la Liga MX, para prueba esta que este año acabaron con la hegemonía del futbol mexicano en la Cocachampions, cuando el Seattle Soundrs venció a Pumas para sellar su boleto al Mundial de Clubes.

Es por eso que el exentrenador de Cruz Azul, Juan Reynoso aseguró que la liga de Estados Unidos ya rebasó a la mexicana, pues considera que allá tienen a los mejores técnicos y jugadores están allá.

"La MLS, a la liga mexicana, ya la superó. Eso cuesta escucharlo allá, pero es así. Es una liga supercompetitiva. Muchos profesionales, y no solo jugadores, también directores técnicos, quisieran dirigir allá y no me extraña", aseguró Reynoso en conferencia de Prensa.

Además enfatizó que la Major League Soccer (MLS) "empieza a ser el paraíso" para muchos futbolistas sudamericanos", y que estos, en el corto plazo, después de ir a Europa, "van a preferir ir a la MLS que al fútbol brasileño o mexicano", por lo que en el futuro podría ser la mejor liga del continente americano.

