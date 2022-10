Rayados: Tato Noriega fue presentado oficialmente como nuevo director deportivo

Una vez finalizada la participación del Monterrey en el Apertura 2022, Duilio Davino dejó su cargo como directot deportivo de la institución de la Sultana del Norte.

Y, como se había especulado, José Antonio 'Tato' Noriega, asumió el puesto que dejó vacante Davino y ya fue presentado.

"No puedo llegar y hacer cambios sin conocer de cerca sin evaluar lo que ya existe. Considero que hay una estructura muy sólida. Soy una persona de trabajo en equipo, necesito sentirme apoyado y respaldado con gente capaz que vea cosas que yo no veo para que crezcamos todos. Eso requiere de tiempo y de evaluación. Por lo pronto no hay absolutamente ningún cambio. Quiero acercarme con los jugadores de cada área. Eso llevará tiempo y lo platicaremos", señaló Noriega en su presentación que fue encabezada por el director general Pepe González Ornelas.

"Rayados es un plantel muy sólido y que está muy bien dirigido. Llego a un proyecto muy sólido. Seguramente habrá que hacer muy poquitos cambios, cosas puntuales y específicas. Para llevar a cabo esto tengo que hablar con Víctor (Manuel Vucetich), no lo he hecho y tengo muchas ganas para ya ponernos a trabajar juntos", agregó el Tato.

Noriega regresa al Monterrey, donde jugó como profesional de 1992, cuando llegó desde Pumas hasta 1996, convirtiéndose en uno de los referentes del equipo en esa época.

