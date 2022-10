Avilés Hurtado: Negó haber celebrado el penalti a la afición de Rayados

Rompió el silencio. Avilés Hurtado fue el futbolista encargado de anotar el penalti que liquido la serie de las Semifinales entre Rayados y Pachuca, y su celebración causó furor entre sus excompañeros y la afición, por lo que él mismo desmintió que era para restregárselo en la cara al Gigante de Acero.

“Luego de marcar el penal, que gracias a Dios se dio, nunca pensé en celebrárselo a la afición. Eso no estaba en mis posibilidades porque yo soy muy agradecido con la directiva de Rayados y el club.

“No ganaba nada con sacarme cosas de encima. Los abucheos siempre han estado, incluso cuando yo estaba en el club, me abuchean y la gente misma del club sabe cómo yo me comportaba”, dijo Avilés para TUDN.

Sobre los comentarios racistas que recibió por marcar la diana, Hurtado expresó que él celebró con sus compañeros, más nunca se los celebró a la gente de La Pandilla, mientras que comparó su tema con el de Vinicius Jr., jugador del Real Madrid, quien sufrió comentarios racistas por bailar en sus celebraciones.

“Si ves la repetición de la celebración, no veo que vaya y se lo celebre a la gente. Yo estoy bailando con mi gente, con Muri, incluso cuando estaba allá he metido goles y he celebrado y ellos lo saben.

“Aparte de eso viene una consigna por el tema de Vinicius con el racismo y todo eso. Después viene la otra celebración que es el tema que mi esposa está en el palco y trato de celebrarlo con ella porque antes del partido hablamos, y nos deseamos las buenas vibras. Celebró con ella, pero nunca voy a restregárselo a la afición, si quiera fue eso”.

CÉSAR MONTES Y FUNES MORI LO LLAMARON MALAGRADECIDO

Avilés Hurtado también destacó lo que le ‘sacó de onda’, pues sus excompañeros en Monterrey lo encararon tras marcar el penalti y celebrar de la forma en que lo hizo, pero señaló que él no lo hizo de mala fe, pues es normal que un delantero o un futbolista celebre una anotación.

“Lo que más me sorprendió fue mis excompañeros porque ellos vienen, el arquero Andrada viene y me empuja. Realmente no entendía por qué, Cachorro, Funes, eso me sacó de onda. Yo no estoy haciendo nada malo, estoy celebrando mi gol, pero no es con la afición. Si yo celebrara con la afición, créeme que me voy, me acerco y se lo grito sin detenerme. Tomaron a mal las cosas, las malinterpretaron”.

También señaló que lo llamaron malagradecido: “Los otros que también estuvieron como César, Funes y que yo vi ahí que me estuvieron gritando que soy un malagradecido, pero mal agradecido ¿por qué? Si yo no estoy haciendo nada mal, estoy celebrando mi gol normal”.

Finalmente, Avilés Hurtado confesó que fue Kevin Álvarez quien lo animó a tirar el penalti: “En un principio no lo quería cobrar, aquí lo confieso: llega Kevin y me dice ‘cóbralo tú’. No lo había pensado y dije vamos a darle. Se lo pido a la Chofis y la Chofis me dice: ‘yo lo cobro’ y le dijo ‘dámelo, dámelo’. no porque traía alguna revancha o algo que me estuviera perturbando”.

