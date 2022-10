Nacho Ambriz: 'No importa que se rían de mí, mi equipo dará la cara en Pachuca'

Ignacio Ambriz, director técnico de Toluca, no pierde la fe. Y es que a pesar de que perdió 1-5 en la Final de Ida, el timonel escarlata aseguró que confía en que harán la hombrada.

"Muertos no estamos, hay vida. Se podrán reír de mí, no me importa. internamente la cosa está jodida, pero hay dos tiempos de 45 o 50 minutos donde tenemos que ir a jugar. Tenemos poco que perder y mucho que ganar. Escuché que nos dan por muertos y está bien que nos den por muertos porque mi equipo va a dar otra cara el domingo.

"Tenemos que jugar con inteligencia y ser conscientes de eso, de no buscar el cuarto sin el primero. Hay que hacer la hombrada", expresó.

Asimismo, 'Nacho' reconoció la pena que le causó no poder corresponderle a la afición el apoyo que les dio todo el partido a pesar de la goleada recibida.

"Hoy estoy apenado porque primero que el equipo no estaba en una final, no había llenos, una conexión entre afición y jugadores. Me deja frustrado y sé que algo no hice bien y la contundencia trabaja, lo hacen. No la metimos y ahora tenemos que hacer un partido perfecto para el equipo", expresó.

