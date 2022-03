Larcamón destacó el trabajo de Solari: 'No sé si haya alguien mejor para América'

Nicolás Larcamón opinó para 'TV Azteca' sobre el despido de Santiago Solari en América. Su comentario era obligado y esperado, ya que se especula que el técnico de La Franja podría llegar al timón de las Águilas en el Apertura 2022.

El dirigente de Puebla habló sobre lo díficil que es ser director técnico y destacó los aciertos que tuvo su compatriota frente a la escuadra azulcrema, ya que consideró que su trabajo estuvo bien hecho pero pasó por una mala racha.

"El que diga que esta profesión es fácil, miente. Uno trata de despojarse de las críticas, que muchas veces son despiadadas. Ahí está lo de Santiago, de que tomó el equipo hasta ahora, en su porcentaje de efectividad, no sé si haya alguien tan bueno y ya dejó el cargo en América por dos meses que las cosas no salieron".

Larcamón dejó claro que no puede, por el momento, pensar en otro equipo que no sea el que dirige actualmente y resaltó lo feliz que le hace estar al frente de los camoteros.

"Es una carrera tan dinámica y cambiante, apuesto que hace dos meses nadie pensaba que iba a pasar lo que hoy con Santiago Solari. Me concentro en el presente y no es que le rehúya a la pregunta, no hay nada concreto y al día de hoy estoy muy contento con mi tercer torneo en Puebla".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: VUCETICH: ‘LUIS ROMO TIENE GRAN CALIDAD Y RECUPERARÁ SU NIVEL’