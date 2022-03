Vucetich sobre Rayados: 'Monterrey es el máximo referente de mi carrera deportiva'

Volvió el Rey Midas. Víctor Manuel Vucetich fue presentado ante los medios como nuevo timonel de los Rayados del Monterrey.

El experimentado estratega no ocultó su felicidad por vivir su segunda etapa con la escuadra norteña, a la que considera su mejor etapa como entrenador.

“Llego sumamente contento porque he considerado que el Monterrey es el máximo referente de mi carrera deportiva, he tenido un entendimiento con su gente y me llena de orgullo, y a pesar de las circunstancias que se encuentra son pasajes dentro de la vida del futbol, está lleno de jugadores de alto nivel para resolver esta problemática que se tiene en estos instantes”, aseguró en conferencia de prensa.

“Llego en el mejor momento de mi vida, donde deseaba volver lo más cercano a mis seres queridos, me deja muy tranquilo porque me da tener ese compromiso que debo asumir como si fuera la primera ocasión, llego en una circunstancia diferente, pero similar donde llego a relevar una persona y buscaré con esa humildad volver a retomar ese prestigio que tiene el equipo”, añadió.

El timonel mexicano no tendrá mucho tiempo de trabajo antes de su debut ante las Águilas del América, sin embargo, el ‘Rey Midas’ sabe que la clave para dar una buena actuación el próximo sábado radica en recuperar la confianza del equipo.

“Es poco el tiempo para detectar algo a simple vista, pero considero que hoy en día y a través de los partidos anteriores que he visto, la confianza es uno de los factores importantes que intervienen y la experiencia me da la posibilidad de encontrar ese tipo de problemáticas y buscar las soluciones”, concluyó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: RAYADOS: VÍCTOR MANUEL VUCETICH, NUEVO ENTRENADOR DE MONTERREY