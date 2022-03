Arturo Brizio sobre quejas arbitrales: ‘América y Chivas serán sancionados’

América y Chivas han reclamado sobre el mal arbitraje, haciéndolo a través de redes sociales. Las Águilas sacaron una carta y el Rebaño se quejó en Twitter. Ante esto, el presidente de la Comisión de Árbitros, Arturo Brizio, señaló que ambos equipos serán multados por violar el Código de Ética.

“Todos los equipos que hacen una violación así son sancionados por los órganos competentes de la Federación. Generalmente no se dan a conocer esas sanciones, pero existen porque está muy claro qué se puede y qué no se puede hacer”, expresó Arturo para ESPN.

“Si un equipo rompe esa comunicación institucional va a tener una sanción, no mía, sino de los órganos competentes de la Federación. Yo prefiero que las relaciones y las protestas y todo aquello que tenga que ver con el arbitraje se haga de manera institucional”, añadió.

Es el inciso ocho del Código de Ética de la Federación Mexicana de Futbol que dictamina que cualquier acto publico en contra de los silbantes será acreedor a una multa.

“Cualquier sujeto a este Código de Ética deberá abstenerse de emitir juicios públicos sobre el desempeño del Cuerpo Arbitral, de los Comisarios, de la FMF, sus órganos de gobierno y sus integrantes, así como de terceros involucrados”, se lee en dicho artículo.

Por último, Arturo Brizio señaló que la relación que tiene con Santiago Baños y Ricardo Peláez, presidentes deportivos de América y Chivas, respectivamente, es buena.

“(La relación) Es buena. El punto importante es entender por qué un equipo se puede quejar; se va a quejar porque se siente afectado y yo tengo que entenderlo, esto simplemente es de lógica y de alguna manera, cuando realmente existía una afectación, reconocerla.

"Yo no tengo ningún problema en decir ‘efectivamente mi árbitro se equivocó y va a ser sancionado por ello’. Ahora, cuando no estoy de acuerdo con los elementos reglamentarios que yo poseo, las comunicaciones con los audios del VAR, después de revisar todo el procedimiento y no considero que tengan razón, igual se los hago saber”, finalizó.

