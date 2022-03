Chivas: Recordando las frases emblemáticas de Jorge Vergara

El ex dueño de Chivas, Jorge Vergara, cumpliría 67 años este 3 de marzo, y durante su paso como propietario del Rebaño, Vergara dejó frases memorables, pues desde el día uno que tomó las riendas del equipo, se mostró 100 por ciento comprometido con el club.

Durante su estadía como patrón, el empresario nunca dejó de pagar el sueldo de los jugadores, aunque estos no tuvieran el mejor desempeño en las canchas. “Los jugadores hablan de que están cansados, pero qué pasaría si yo les dijera que estoy cansado de pagarles”.

Jorge veía a las Chivas como uno de los mejores equipos de México y tras ganar segundo título como dueño en 2017, Vergara habló sobre sus jugadores y los reconoció por el gran trabajo que hicieron en aquellos años.

"Los mexicanos le ganamos a la legión extranjera"

También reconocía cuando cometía un error y daba la cara hacia la afición para pedir disculpas.

"Dar la cara es cómo pagar la mitad de la deuda y hoy pongo la mía para reconocer lo mucho que debo de mejorar".

Fue en 2002 cuando Jorge Vergara se volvió en el duelo de las Chivas y tan sólo cuatro años después ganó su primer título de Liga, por lo que dejó un mensaje en aquellos años en donde también hizo ver que tenía algo de soberbia.

“Me equivoqué, el título de Chivas llegó antes de lo que prometí”.

Vergara vivía con mucha intensidad el Clásico Nacional entre su equipo y el América, por lo que en algunas ocasiones apostaba con la directiva Azulcrema, hasta que un día explicó porque ya no más.

“Yo ya no apuesto con los del América porque son muy tacaños y sacatones”.

Por último, el ex propietario del Rebaño Sagrado dejó como recuerdo un regaño que les dio a sus jugadores tras perder la Copa MX, mismo que salió en la serie de las Chivas.

“Si se vieran cómo se veían desde acá arriba, la arrogancia que tenían, la soberbia. No me chinguen que la temporada pasada fuimos campeones, y el mismo equipo no pudo repetir lo mismo. Ustedes perdieron el partido y lo perdieron en los penales con Atlante, el penúltimo lugar de la línea de ascenso, Atlante, no manchen.

“Tengo 26 años de mi vida con muchos problemas, y los últimos dos años de mi vida de la chingada. He tenido los dos putos años con más problemas en toda mi puta vida. De salud, emocionales, personales, con el negocio, con los pinches abogados, con los jueces, con la corrupción, con la mierda de la mierda y no me rajé un puto día. Ni un puto día dejé de pagarles un puto centavo”.

Cabe recordar que Jorge Vergara falleció en noviembre de 2022 y en este año se cumplirán tres años de su muerte.

