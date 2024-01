Liga MX: ¿Qué 'grande' se va de las transmisiones de Televisa?

Durante el Apertura 2023, Televisa dio dos 'bombazos' al anunciar la llegada de David Faitelson y André Marín a sus filas. Ahora, para este Clausura 2024, con América en la cima, la televisora de Chapultepec está en uno de los puntos más altos, sin embargo, no todo es 'positivo' en TUDN.

De acuerdo con la columna del Francotirador, uno de los equipos más importantes para Televisa está cerca de cambiarse de televisora. A pesar de haber recuperado recientemente los derechos de transmisión de Rayados de Monterrey, TUDN parece que perderá a uno de los mayores protagonistas de la Liga MX.

Al ser uno de los equipos con mayor constancia y relevancia en Liguilla durante los últimos años, sus derechos televisivos para los juegos de local han subido en cuanto a cotización. Es por eso que a unos meses de terminar contrato con Televisa, Tigres está cerca de firmar un nuevo contrato con una nueva televisora para sus partidos en el Estadio Universitario.

La directiva de los Felinos se ha negado a continuar con TUDN, por lo que están cerca de cambiar sus transmisiones durante sus partidos en El Volcán. Incluso, aún con algunos detalles por arreglar, Tigres está cerca de firmar un nuevo contrato televisivo y poner fin a su etapa en Televisa, donde sus partidos eran emitidos por VIX, TUDN y AFIZZIONADOS.

"Y para cerrar, se viene una salida más de la “Fábrica de los sueños” pero no, no es de un personaje famoso. Resulta que el contrato de Tigres está por expirar y los regios decidieron que ya no quieren seguir, así como se los digo.

En la mesa hay más jugadores dispuestos a pagar mejor el rendimiento de los felinos, pues saben que con ellos las fases finales están aseguradas y con ellos las ganancias televisivas suben. De hecho me cuentan que están muy cerca de firmar con su nueva novia, pero aún no han querido dar su brazo a torcer", reveló El Francotirador en su columna.

