Cruz Azul: Faitelson lamenta las decisiones de la directiva: "Son unos inútiles sinvergüenzas"

Cruz Azul no tuvo su mejor comienzo en su regreso al Estadio Ciudad de los Deportes, pues el conjunto dirigido por Martín Anselmi cayó en la Jornada 1 del Clausura 2024 contra los Tuzos del Pachuca por marcador de 1-0.

Tras el juego, David Faitelson lamentó lo que se encuentra atravesando los fanáticos de Cruz Azul, señalando que es una afición noble, fiel y entregada.

"Vengo saliendo del Estadio de la Ciudad de los Deportes. Me da mucho coraje y me apena por los aficionados de Cruz Azul. Es una afición noble, fiel, entregada. No es justo lo que han hecho unos inútiles sinvergüenzas con este gran club", escribió Faitelson en su cuenta de 'X'.

Durante el juego de La Máquina, los aficionados del equipo local comenzaron a mostrar no solo a su equipo con sus cánticos, sino que también corearon el nombre de Juan Escobar, quien no seguirá en la institución.

Cruz Azul con su derrota en la Jornada 1 del Clausura 2024 se coloca en el lugar 15, ahora en la siguiente fecha irán al Estadio Olímpico Benito Juárez para enfrentarse contra los Bravos de Juárez.

