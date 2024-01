Ricardo Carbajal tras la derrota ante Rayados: 'Puebla puede contra equipos de jerarquía'

A pesar de haber caído este sábado frente a Rayados en la primera fecha del torneo Clausura 2024, Ricardo Carbajal DT de Puebla, se fue con buenas sensaciones tras el cotejo.

El estratega resaltó que el equipo poblano peleó de tú a tú al conjunto regiomontano, sin embargo, también comentó que no le gusta cargar con una derrota.

“Me deja sensaciones encontradas, porque por momentos nuestro equipo se comportó a la altura, pero no siempre influye para tener resultados, en el primer tiempo fueron muy superiores y en el segundo tiempo nos faltó ser contundentes, por eso sensaciones encontradas porque no me gusta que hayamos perdido, pero no me deja mal sabor de boca el funcionamiento”, compartió.

Además, el entrenador de la Franja destacó que su equipo está para pelear contra clubes de jerarquía en el Clausura 2024.

“El hecho de enfrentar a Rayados en su casa para nosotros era importante venir a tratar de sumar, el parámetro que tenemos hoy es poder competir contra equipos de esta jerarquía y el partido me deja que podemos hacerlo”, comentó.

