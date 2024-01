'Tano' Ortiz sobre los abucheos a Rayados: 'Entiendo que la afición está dolida'

Rayados, dirigido por Fernando Ortiz, cerró el Apertura 2023 en el segundo lugar, pero la esperanza de una destacada Liguilla se desvaneció rápidamente al ser eliminados por Atlético San Luis en los Cuartos de Final; y por eso la afición expresó su descontento, abucheando al DT y a varios jugadores durante su presentación previa al juego contra Puebla en el inicio del CL24.

Ante las críticas, el timonel comprende la reacción de la afición, reconociendo que la decepción por el desempeño en la Liguilla es palpable. Ortiz asume la responsabilidad y se compromete a trabajar en pro de la felicidad de los seguidores albiazules, como lo demostraron con la victoria de 2-0 ante La Franja.

"Con respecto a los abucheos, respeto a la afición, entiendo que está dolida. Nosotros trataremos fecha tras fecha de volver a ilusionar. Esa es una de las metas que tenemos de aquí en adelante. Pero la entiendo, la respeto y siempre voy a tratar de que se cambien esos abucheos, por felicidad. Es un equipo y es una institución que siempre va a intentar estar arriba y pelear el campeonato", expresó 'Tano' Ortiz en conferencia de prensa.

Ya no se puede hablar de Funes Mori

Durante su conferencia, un reportero cuestionó a 'Tano' Ortiz sobre quién será el nuevo referente del equipo, considerando la ausencia de Rogelio Funes Mori, quien partió a Pumas tras no encontrar cabida en el equipo regiomontano, pero a el timonel de Rayados ya no quiere hablar de su exdelantero.

"Rogelio ya no está con nosotros, no requiere traerlo a una conferencia de prensa, los jugadores no se deben comparar con nadie", finalizó el DT argentino.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: AMÉRICA SALE CON 11 TITULAR DE PUROS MEXICANOS POR PRIMA VEZ EN 16 AÑOS