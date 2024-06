Llegada del fondo de inversión eliminará el ascenso y descenso de la Liga MX y Expansión MX

A pesar de que hace una semana dieron a conocer nuevas reformas para el futbol mexicano, la Federación Mexicana de Futbol vuelve a estar el ojo del huracán, esta vez, por el tema del ascenso y descenso, mismo que no existe en México desde hace más de 5 años.

Alejandro Gómez reveló en su columna del lunes 24 de junio que el tema de equipos que bajen a Segunda División, a la Liga de Expansión, y que otros suban a Primera División, a la Liga MX, no está para nada cerca de la mente de los dirigentes del balompié nacional.

"Hoy, lo que me comentan algunos conocidos que toman las decisiones más importantes alrededor de nuestro amado deporte, es que el tema de la Liga de Expansión no está considerado ni para la menor de las revisiones, que no le ven futuro, que de momento (y el momento podría durar unos 20 años) simplemente, no les interesa", señaló Alejandro Gómez en su columna en RÉCORD.

Este martes, en Los Informantes de RÉCORD+, Carlos Ponce de León y René Tovar confirmaron dicho acto, donde el ascenso y descenso desaparecerá del futbol mexicano, y que no será para analizar ni a corto, ni mediano y ni largo plazo para los hombres de pantalón largo que manejan a la FMF.

¿La razón? La llegada del fondo de inversión, pues el poder acordar esa entrada de dinero, uno de los grandes requisitos es que no exista más esa posibilidad de ascender o de perder la categoría. Asimismo, René Tovar señaló que la FMF no dará la postura oficial de que se acabó el ascenso y descenso en la Liga MX para evitar conflictos en la Liga de Expansión MX y en las Categorías Inferiores del balompié mexicano.

"¿Por qué no sale Juan Carlos Rodríguez a decir que se acabó el descenso? Si tu anuncias que se acabó el ascenso y descenso, imaginase el impacto que causaría en la Liga de Expansión e incluso en las ligas de más abajo", señaló Tovar.

Ampliación a 22 equipos en Liga MX

El fondo de inversión, a pesar de que su tarea será cuidar que ningún equipo pierda la categoría, y por ende no pierda su valor, también señaló que repartir tanto dinero para 18 equipos es mucho, porque buscarán aumentar cuatro equipos más, es decir, que haya 22 conjuntos profesionales en Primera División.

"El mismo fondo de inversión dice ‘repartir todo este dinero entre 18 se me hace pocos equipos, aumentemos la capacidad, el número de equipos en Primera División’. Lo que se va a abrir son los spots de las franquicias para que sean compradas, por equipos de la Expansión, y que pueda meterse (en Primera). Pero no basta solo con pagar, tiene que ser aprobado por el Comité de Dueño, por el fondo de inversión", señaló Carlos Ponce de León.

