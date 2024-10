Miguel Herrera, entrenador y actual comentarista de Fox Sports, contó que tuvo problemas con algunos árbitros de la Liga MX, asegurando que lo "agarron de puerquito".

En la emisión de este lunes de La Última Palabra, el 'Piojo' explicó que hubo ocasiones en que fue "regañado" por los silbantes aunque no estuviera haciendo algún reclamo o ademán, pues se ganó su "famita".

“Hay varios árbitros que me agarraron de su puerquito. Había veces que estaba regañando a mis jugadores y oía: 'No levantes los brazos'. Y yo: 'Pues estoy hablando con mis jugadores', y me daban con todo. Me gané mi famita con los árbitros; la he ido cambiando, ya en los últimos torneos no recibía expulsiones, pero la he ido cambiando” dijo.

Además, el DT mexicano reveló que tuvo un cruce "muy fuerte" con un árbitro en particular, Marco 'Gato' Ortíz, a quien en un partido ante Cruz Azul, cuando aún dirigía a América, llamó p*to.

“Tuve un problema muy fuerte. El último que tuve fue con (Marco) Ortiz, con el famoso Gato. (En el partido contra Cruz Azul del Apertrua 2019) ya me iba a echar, ya estaba predispuesto a echarme. Veo que se me queda viendo y dije: Me va a echar.

“Me doy la vuelta hacia un costado, se arranca de media cancha y me echa. Sin decirle nada, me voy del partido, muy enojado. Justo voy saliendo y uno de la prensa me dice: '¿Qué pasó Miguel? ¿Qué te dijo?' Me volteo y le digo: 'Pregúntenle a ese p*to. Creo que es con el árbitro que más interacción tuve”, agregó.

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: Bruno Marioni: "Pumas bicampeón es mejor que este América"