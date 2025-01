Miguel Layún no descarta invertir en Liga MX y ser dueño de un equipo en el futuro

Miguel Layún, exfutbolista del América, sigue vinculado fuertemente al futbol y en un futuro no descarta ser dueño de un equipo de la Liga MX.

En entrevista durante Los Informantes, Layún expresó su deseo por encabezar un proyecto de Primera División, sin embargo, aclaró que tendría que ser bajo ciertas condiciones.

El veracruzano explicó que consideraría aventurarse en esta tarea si el futbol mexicano adopta un modelo similar al de la MLS en el que puedan surgir nuevas franquicias.

Miguel Layún quiere seguir en el futbol | ARCHIVO RÉCORD|

No obstante, descartó que pueda pasar en este momento, ya que considera que el formato de la Liga MX no es ideal financieramente para quienes buscan entrar con clubes desde categorías inferiores.

"Si cambian las condiciones del futbol mexicano, por ejemplo, que se apeguen a las del formato MLS donde van surgiendo ciertas franquicias... Presentar un proyecto serio, ahí podemos hablar de otra cosa, pero por el momento, no", dijo.

"Adquirir un equipo de Liga de Expansión, que no tenga posibilidades de ascender a Primera División, cero chances. No le veo sentido a nivel financiero, no me parece ni siquiera sustentable", agregó.

Layún innovará con sus transmisiones | ARCHIVO RÉCORD|

