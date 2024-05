Miguel Layún señaló mala formación de futbolistas en México: "A mí me daba vergüenza en Italia"

En México, los futbolistas crecen sin conceptos básicos de futbol ni herramientas para desarrollarse como profesinales y profesionistas. Así de tajante fue la opinión de Miguel Layún, quien en entrevista en RÉCORD+ compartió no hay una buena formación de jugadores en nuestro país y que es un tema del que se habla poco.

"Nadie se ha preocupado por formar a los jugadores de una manera distinta. Pasé por Italia, Inglaterra, Portugal y España, lo que vi de cómo preparan a los jóvenes de ser profesionales, es una diferencia brutal con lo que se hace en México", declaró el exdefensa de América, quien consideró que en México quienes llegan a profesionales es "porque se nos iluminó".

"Tienes que aprender sobre la marcha cosas que no te enseñan de joven. No crecemos con los conceptos básicos", y recordó lo complicado que fue para él cuando llegó con Atalanta en la Serie A. "Yo crecí sin saberme perfilar, me tuve que aprender a perfilar en Italia. Llegué en Italia y me hacían entrenar cosas básicas que me daba hasta vergüenza como jugador profesional tener que aprenderlas en esa instancia de mi carrera".

De igual forma, compartió cuando en redes sociales señaló que a Salvador Reyes en América le hacían falta varios conceptos. "Y me contesta uno, que cómo le van a enseñar conceptos con 26 años. Pero es la realidad de nuestro futbol. Había chicos de la Sub20 que subían a Primera División del América y no se sabían perfilar".

Por último, señaló que no solo son cuestiones del futbol, sino de la vida como profesional en las cuales no se instruye a los jugadores desde jóvenes. "Nadie habla de finanzas con un futbolista, que el futbol se acaba y el dinero se va, que no tienen las herramientas para salir a buscar un trabajo para que genere el dinero que generas en el futbol. ¿Por qué no abrirle la menta al jugador. que se cuestione cosas diferentes, que no se quede pensando solo en el futbol?".

