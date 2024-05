Lichnovsky confirma la pausa de la 'Triiisecta', podcast que hace con Kevin Álvarez y Layún

Tal y como RÉCORD lo adelanto en el programa de Los Informantes del miércoles 1 de mayo a voz de Carlos Ponce de León, la directiva del América les ha pedido a los jugadores Kevin Álvarez e Igor Lichnovsky que su podcast, la 'Triiisecta', tome una pausa durante la Liguilla.

Tras la eliminación de las Águilas ante Pachuca en la Champions Cup de la CONCACAF, la directiva ha puesto mano dura en dos de sus jugadores que parecen estar desconcentrados por temas extra-cancha y que se nota en el terreno de juego.

Ahora, tras la información revelada en Los Informantes, Igor Lichnovsky ya salió a hablar con sus seguidores confirmando la información, pero asumiendo que la decisión fue tomada por los propios jugadores y no porque sea una orden de altos mandos.

"A pesar de este día difícil, doloroso, van a venir días mejores, vamos a dar lo mejor de nosotros. Lo que hacemos en nuestra vida privada nunca, nunca, nunca, interfiere en lo que es nuestra profesión; si en algún momento la interfiera, créanme que nosotros mismos somos los responsables de darle stop (pausa).

"Por respeto a la situación, a lo que está pasando, que a nosotros nadie nos ha dicho que hay que detener, hay que frenar, hay que hacer algún stop, pero por respeto quizás es buena idea no continuar con los streams, probablemente. Lo vamos a cuestionar, analizar con nosotros, entre nosotros, hay momento para todo, no estamos casados con nada, simplemente nuestra intención es poder conectar la realidad del futbolista con el aficionado y que no se dejen llevar por lo que comentar personas que no están en lo interno", explicó Igor.

Tanto que me caga Chicharito y acá tenemos el nuestro. pic.twitter.com/MBU7KHhYRq — renacova (@renacova) May 2, 2024

Molestia por revelación de RÉCORD

En su columna de este 2 de mayo, El Francotirador revela que tanto Kevin Álvarez como Igor Lichnovsky se molestaron porque se reveló que la directiva solicitó pausar la Triiisecta, por lo que acordaron que se dirá que fue una decisión entre ambos jugadores y no por parte del América.

"Igor y Kevin dirán en estos días en sus cuentas de redes sociales que decidieron ellos mismos suspender el programa, pero la realidad es que es una postura adoptada por el plantel y directiva, por lo menos hasta que pase la Liguilla", informó El Franco.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: COLUMBUS CREW SE 'BURLA' EN REDES DE RAYADOS Y TIGRES TRAS ELIMINARLOS DE CONCACAF