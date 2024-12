Mikel Arriola confirma cambios en Leagues Cup: 'No se interrumpirá la liga'

Mikel Arriola, presidente de la Liga MX y Comisionado Interino de la Federación Mexicana de Futbol, confirmó que la Leagues Cup sufrirá algunos cambios en beneficio de los clubes mexicanos, entre ellos que el torneo local ya no se verá interrumpido.

Tal y como lo RÉCORD lo adelantó, el directivo explicó que la competencia se mantendrá en verano, pero los equipos aztecas ya no tendrán que concentrar en Estados Unidos, pues los partidos se disputarán a media semana entre una fecha y otra de la liga.

"Acabamos de aprobar el nuevo formato de Leagues Cup. Ya no vamos (Liga MX) a concentrar allá (Estados Unidos). Vamos a jugar entre semana para que los equipos mexicanos no sufran con tantos días allá. No vamos a interrumpir la Liga MX. La petición de los clubes y la afición fue muy clara", dijo a los medios previo a la Final de Vuelta del Apertura 2024.

En las primeras dos ediciones de la Leagues Cup, la Liga MX paró actividades con el certamen ya iniciado, cosa que desencadenó diversas críticas por parte de técnicos, jugadores, directivos y la afición.

