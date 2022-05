Mikel Arriola: “Hay casi cero quejas del arbitraje”

A pesar de la constante y abundante polémica en nuestro futbol por la labor de los árbitros, que ha provocado las quejas públicas de clubes, técnicos y jugadores, así como de comunicadores y aficionados, Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, considera que las reclamaciones en el rubro han disminuido.

“Hacemos una reunión semanal de la jornada y llevamos un indicador de protestas formales e informales de los equipos sobre los árbitros, que en las últimas fechas se ha mantenido casi en cero, aunque eso no implica que no haya habido y que no existan polémicas permanentes.

“Tenemos una muy buena comunicación el presidente (de la FMF) De Luisa y un servidor; en el momento que hay una queja de algún equipo, se hace una reunión con la Comisión de Arbitraje, se revisa ese error o errores, se abre ese espacio de comunicación para seguir avanzando y ser mejores”, explica el titular de Liga MX.

Arriola considera que hay una mejoría destacada en nuestro futbol gracias a los silbantes: “No hay que dejar de decir que los árbitros también han sido claves para que podamos incrementar el tiempo efectivo de juego, que lo vamos a informar en la Asamblea; es un indicador que nos enorgullece, porque ha se ha incrementado mucho.

“No dejo de decir que siempre que hay alguna queja de un equipo de futbol de la Liga MX hay puertas abiertas de la Federación”, agrega.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR - CRISTIAN TABÓ: 'CRUZ AZUL SIEMPRE ES CANDIDATO AL TÍTULO'