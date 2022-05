André Jardine, técnico del San Luis, reveló que en Brasil respetan el futbol mexicano

André Jardine hablo para 'TUDN' y confesó que en su país, Brasil, el futbol mexicano es reconocido por la calidad que han mostrado los equipos en su participación en la Copa Libertadores.

"Yo ya tenía una expectativa alta porque yo miraba el futbol mexicano, yo conocía cuando estaban en la Copa Libertadores, los equipos brasileños no querían a los mexicanos, cuando venían contra Tigres era una pesadilla porque los mexicanos llegaban siempre a Semifinales, Finales.

"No había un equipo mexicano que no hiciera un buen papel en la Libertadores. No ganaron una pero siempre llegaron como candidatos, entonces nosotros como brasileros te aseguro que tenemos mucho respeto del futbol mexicano, siempre es duro enfrentarlos".

El timonel del Atlético de San Luis reveló que el futbol brasileño sufrió un trauma cuando perdieron la Final de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, aseguró que el evento reafirmó el respeto que tienen por la liga mexicana.

"La primera final que perdemos en Juegos Olímpicos, nos trauma porque los brasileros queríamos la medalla de Oro en Londres, perdemos la final, te aseguro que los brasileños miran el futbol mexicano como una de las grandes ligas".

Jardine hizo hincapié en que el futbol mexicano no ha sido reconocido como merece y comentó estar impresionado con la infraestructura que tienen las instalaciones de los clubes y los estadios tachándolos de recintos de "primer nivel".

"Tal vez no tiene el reconocimiento que merece porque es una liga que es muy fuerte, pero lo que me sorprendió fue los estadios, la estructura que son muy buenos, no esperaba tener tan buenos estadios.

"Buenos centros de entrenamiento a todos los equipos que vamos, a veces voy a ver el juego de la Sub 20 y veo el centro de entrenamiento y es de primer nivel como los mejores equipo brasileños, esto me sorprende, la estructura igual a la de Brasil, mejor que la de muchos países importantes, estoy muy feliz de estar en una liga importante, muy equilibrada con futbolistas de alto nivel".

