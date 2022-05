León: Darío Burbano reveló que su hijo sueña con jugar en La Fiera

Hernán Darío Burbano es un futbolista colombiano que llegó a León en 2011 para conseguir el Ascenso del equipo a Primera División y un título de Liga MX en seis años en el club del Bajío.

Ahora el cafetalero reveló que su hijo de 11 años le dijo que quiere ser futbolista y jugar con el León, donde anhela ser figura.

"Él se siente muy feliz, yo creo que ese niño ya está por cumplir 11 años y es muy entendido, y él más o menos se imagina porque el sueño de él también es ser futbolista, de hecho, dice que quiere jugar en León, que quiere hacer historia, él ya entiende, y le gusta mucho el futbol, y siento muchísimo orgullo", dijo Burbano en entrevista con Milenio.

De hecho, hay una foto que salió en el periódico cuando él estaba muy niño y lo llevaba cargado en los hombros, dice que él es hincha del León y que quiere jugar en el León, y él solo. Capaz que, si lucha por su sueño, lo puede conseguir", agregó.

El primogénito de Burbano ya juega en las inferiores del Deportivo Cali y es uno de los más grandes admiradores del exfutbolista de La Fiera.

"Tengo la fortuna de que mi hijo mayor es hombre, y le gusta muchísimo el futbol, de hecho ya está jugando, ya está jugando en el Deportivo Cali. No sé cuántas reproducciones ha de tener los videos míos, del León y del título, pero ahí sí le han puesto una gran cantidad a esos números que aparecen ahí porque no se cansa de ver y me siento muy orgulloso”, comentó el colombiano.

