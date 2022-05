Dedos López: 'Dependemos de otros resultados para el Repechaje'

El León y el Toluca lucharán a muerte por conseguir un boleto al Repechaje en la última jornada de la Fase Regular del Clausura 2022, pues quien resulte ganador tendrá amarrado un lugar dentro de los 12 invitados, siempre y cuando Pumas no derrote al Pachuca.

"El equipo necesita morirse en el último partido contra León, necesitamos ganar para no depender de otros resultados, en cuanto a la multa, del Repechaje, sí dependemos de otros resultados", declaró Raúl López, defensa del Toluca en conferencia de prensa.

El ‘Dedos’ López admitió que los Diablos han hecho un torneo muy irregular, por lo que señaló que ante la Fiera se están jugando el prestigio.

"Nos jugamos el prestigio. La verdad ha sido un torneo muy malo, no hay excusas. Hemos quedado a deber mucho a la afición. Nos jugamos no pagar una multa para que el club no pague dinero", finalizó.

Este duelo tiene como condimento extra, el reencuentro de Ignacio Ambriz con el conjunto esmeralda, el técnico mexicano regresa al Nou Camp, estadio donde vivió momentos de alegría, pues con este equipo conquistó el título del Guard1anes 2020.

