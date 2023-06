Rafael Baca no entró en los planes de Cruz Azul para el Apertura 2023. A pesar de haber tenido todavía seis meses de contrato, en La Noria ya no estaba la posibilidad de que el mediocampista acabara su contrato en La Máquina.

Tras haber estado casi 10 años en Cruz Azul, la relación entre el mediocampista y la afición cementera estaba 'rota', además de que no salió en los mejores términos con la directiva celeste.

Ante esto, Baca habló de como la fanaticada de Cruz Azul señaló a Jesús Corona, Julio César Domínguez y a él como los culpables de todo el entorno de La Máquina.

"Sabía que mucha de la responsabilidad que pasaba dentro de la cancha, aunque no estuviera y que el futbol es de conjunto, la culpa siempre era mía y de los otros dos que ya conocemos, que son 'Cata' Domínguez y 'Chuy' Corona. Aprendí a asumir eso, aprendí que el futbol es de gustos", señaló Baca para el canal de YouTube de Ricardo Peláez.

Pedro Caixinha sobre Rafael Baca: "No entiende el juego"

En la misma plática, Ricardo Peláez le reveló a Rafael Baca que en algún momento, el directivo llegó a cuestionar a Pedro Caixinha sobre los minutos de juego del mexicano.

Pelaéz comentó que le pidió al portugues que Rafa jugara más, a lo que Caixinha contestó que Baca no entendía el juego.

"Yo le decía, que juege más Rafa Baca, lo sacas o a veces no juega, ¿por qué? Y me dijo, es que no entiende el juego y yo decía, ¿qué es entender el juego? y dijo que es un poco de todo, es saber cuando tengo la pelota cuando no tengo la pelota, cuales son mis fortalezas, debilidades, como puedo poner mis fortalezas al servicio del equipo, como atacar y defender con la mayor cantidad de jugadores posibles, es un poco de todo", comentó Peláez.

