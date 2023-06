Sin irregularidades las compras del Club América

El reportero Víctor Díaz hace un señalamiento FALSO en la portada y nota del Diario RÉCORD, pues utiliza una hoja con texto de Word -que cualquiera pudo elaborar- y a la que titula “Caso Paolo Pacione” para señalar que una “auditoría alertó sobre un caso de corrupción por manejos indebidos del exdirectivo” del Club. Cualquier señalamiento de corrupción basado en esto es falso, pues:

1.- La hoja que muestra como prueba de una “auditoría” no utiliza los logotipos y membretes del Club América, ni de su empresa controladora (Grupo Televisa). Esa hoja es un invento, pues no hay auditoría en curso, dado que de las revisiones sistemáticas no se ha detectado irregularidad alguna.

2.- El Club América no decide, por sí solo, las compras que realiza. Lo hace a través de un comité conforme a políticas corporativas de adquisiciones, vía procesos que garanticen las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y tiempos de entrega.

3.- Las empresas Sports Marketing Intelligence y Eleazar Hernández Díaz S.A de C.V., aludidas en su nota, son proveedores desde el año 2020, y han cumplido todos los requisitos. Las otras facturas que se muestran en su nota, de las empresas Soccer Innovations y Keiser, ni proveedores del Club América son.

4.- Su medio pudo consultar al Club América sobre la exactitud y/o veracidad de los documentos presentados en su nota, pero no lo hizo. Con la falta de verificación -omisión de la regla básica del periodismo-, publicó información falsa e inexacta que desinforma a sus lectores y nos causa un injusto daño reputacional.

Atentamente, David Loera

Director de Comunicación

Club América

