Roger Martínez tras salir de América: "Me voy con sabor amargo de no entregar la 14"

Roger Martínez, quien llegó a América en 2018, terminó su relación contractual una vez que concluyó en Clausura 2023, después de cinco años como jugador del plantel azulcrema Martínez busca un nuevo equipo, aunque aseguró que se va con un sabor agridulce tras su salida de Coapa.

En una entrevista para Fox Sports, el delantero colombiano confesó que lo que le dolió más de su salida de cuadro azulcrema fue no haberse podido consagrar como campeón de Liga MX y de no poder levantar el título 14 para las Águilas del América.

"Tengo el privilegio de irme con tres títulos; conseguimos tres títulos bonitos con un grupo extraordinario. Me voy con ese recuerdo bonito, pero por ahí también me voy con ese sabor amargo de no entregar al club esa 14 que tanto se anhela; siempre estuvimos ahí cerca y no se dio… Ojalá que esa 14 tan anhelada se dé", aseguró para Fox Sports.

"YO TOMÉ LA DECISIÓN DE VENIR AL AMÉRICA; NO FUE POR DINERO, VINE PRÁCTICAMENTE POR EL MISMO SUELDO" ¡Adiós a Roger Martínez! ¿Quedó a deber? "ME VOY TRANQUILO, SÉ QUE DEJÉ TODO POR EL CLUB... ME VOY CON ESE SABOR AMARGO DE NO ENTREGAR LA 14"@GusMenFox#FSRadioMX pic.twitter.com/XPGuI5AG0E — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) June 27, 2023

Roger, con América, levantó el trofeo del Apertura 2018, la Copa MX 2019 y el Campeón de Campeones del mismo año, en 10 torneos cortos Martínez jugó 137 partidos y marcó 29 goles.

