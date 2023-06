Jesús Corona rechazó oferta de Cruz Azul para seguir en el club como directivo

Jesús Corona dejó Cruz Azul tras 14 años en la institución para afrontar un nuevo reto en Xolos y aunque La Máquina le ofreció quedarse en el club, 'Chuy' confesó que rechazó la oferta, ya que la misma, era como directivo, algo que por ahora descartó totalmente.

“Había posibilidades (de quedarse como directivo), pero todavía no es momento. Creo que si se terminó un ciclo, eso también lo analicé, era el momento de cambiar de aires; se me da esta oportunidad, estuvimos en comunicación con Juan Pablo Santiago, Miguel Herrera, que ya lo tuve también en otra etapa, fue parte importante de esta decisión. Ahí me decidí por venir a Tijuana. El viernes llegamos y el sábado ya estuvimos en el primer amistoso de Tijuana”. señaló el guardameta en entrevista para Fox Sports.

Así mismo, Corona comentó que está feliz de llegar a su quinto equipo en la Liga MX, en donde además se reencontrará con Miguel Herrera, quien ya lo dirigió en Tecos y la Selección Mexicana.

“Es un nuevo reto para mi carrera, el cual vamos a encararlo de la mejor manera y aportar todo lo que está de nuestra parte. Miguel simplemente me dijo: Ven, trabajas y simplemente lo que sabes hacer, que seas la misma persona comprometida, que se esfuerza al día a día y vienes a competir. Sé que Toño Rodríguez está en Selección y creo que será importante la competencia”, finalizó.

