Reportero acusa agresión de Iván Alonso y Mathías Cardacio, directivos de Cruz Azul

Tras la eliminación del Cruz Azul en las Semifinales del Apertura 2024 frente a América, las cosas se pusieron tensas en la sala de prensa, pues Edgar Malagón, reportero de Mediotiempo, sufrió agresiones por parte del staff del conjunto celeste.

INSÓLITO Staff de Cruz Azul sacó de la sala de prensa al reportero Edgar Malagón. La situación se puso tensa y Nacho Rivero y Víctor Velázquez tuvieron que llegar a calmar los ánimos. En los hechos estuvo involucrado Mathías Cardaccio, Director de Futbol de La Máquina. ¡Un… pic.twitter.com/CAffIRlQsH — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) December 9, 2024

Cuando el reportero se dirigía a la conferencia de prensa, recibió jalones y golpes por parte de la seguridad del estadio. Esto sucedió en el momento en el que se dieron cuenta que Edgar Malagón llevaba su celular mientras grababa.

"Estaba esperando a entrar a la conferencia de prensa, estábamos reporteros en las escaleras del túnel que da ingreso a la sala de prensa y no nos dejaban pasar porque los jugadores de Cruz Azul estaban muy enojados. Cuando nos dieron acceso, yo traigo el teléfono para poder grabar el ambiente que se estaba viviendo.

#INACEPTABLE Denunciamos que Mathías Cardacio e Iván Alonso, integrantes del Staff de Cruz Azul, agredieron a nuestro reportero Edgar Malagón @Edgarinho en la sala de prensa por grabar ¡Así NO! pic.twitter.com/sAza7PT24R — MedioTiempo (@mediotiempo) December 9, 2024

"Antes de llegar a la sala de prensa, me encuentro de frente a Iván Alonso y a Mathias Cardacio, y a la seguridad. Me dicen que no grabara y me empiezan a jalonear, a empujar y cobardemente me empiezan a pegar en las costillas y la espalda, mientras querían arrebatarme el celular, yo no lo solté porque es mi herramienta de trabajo. Habían jugadores metidos en el jaloneo y me sacan del estadio", dijo Malagón para Milenio.

De acuerdo con información de Iliany Aparicio, reportera de RÉCORD, la seguridad del estadio golpeó a Edgar Malagón y le rompió su acreditación, por lo que el reportero de Mediotiempo salió del estadio por miedo a represalias.

ASÍ LAS COSAS EN EL VESTIDOR DE CRUZ AZUL Jugadores de La Máquina reclaman a Adonai Escobedo luego del partido. "La con... de tu madre, Adonai". "Otra jugada turbia eh". @ilianyAparicio pic.twitter.com/CKB1j5vzcN — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) December 9, 2024

"Afuera del estadio llega personal de seguridad y policía de la Ciudad de México y me detienen como si yo hubiera hecho algo ilegal y uno de seguridad me arranca la acreditación. El policía se acerca y me susurra una amenaza, algo así como 'mañana no amaneces'", agregó el reportero.

Por ahora, ninguna autoridad se ha pronunciado al respecto y Edgar Malagón afirmó que levantará una denuncia ante el Ministerio Público por los golpes que recibió por parte de los elementos de seguridad.

