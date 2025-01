‘Tito’ Villa responde a las críticas de Álvaro Fidalgo: “¿Por qué te molesta tanto?”

El Clausura 2025 está por comenzar y el Tricampeonato del América continúa dando de que hablar, pues menos de 24 horas después de que Álvaro Fidalgo criticara bastante fuerte a ‘Tito’ Villa sobre sus comentarios arbitrales, el exjugador de La Máquina ya le respondió al mediocampista asturiano.

A través de X, 'Tito' Villa reposteó la entrevista donde Fidalgo lo criticaba y escribió una extensa respuesta donde dejó claro que el no va a parar de criticar el arbitraje que supuestamente favorece al América y pidió a Fidalgo que hiciera caso omiso a sus tuits.

“Mi querido Álvaro Fidalgo, es usted un extraordinario futbolista, una excelente persona, un tipo culto, pensante, muy profesional y que seguramente trabajó durísimo para obtener lo conseguido! Realmente lo admiro!”

Mi querido @Alvaro10fidalgo, es usted un extraordinario futbolista, una excelente persona, un tipo culto, pensante, muy profesional y que seguramente trabajó durísimo para obtener lo conseguido! Realmente lo admiro!

— Emanuel "Tito" Villa (@TitoVilla1982) January 10, 2025

“Ahora… entiendo que otra cosa no puede decir con respecto a este tema! Usted es jugador del América! Las jugadas polémicas que se determinaron decantando a favor de su equipo en los últimos torneos y que les permitió sacar ventajas en las diferentes series para que posteriormente se coronen, son innegables! Y si para usted no las hubo, entonces por qué le molesta tanto lo que uno dice? No haga caso y mejor disfrute, no? A mí no me da vergüenza decirlo, porque realmente lo creo como mucha gente! Le mando un gran abrazo!”

Los comentarios de esta publicación de llenaron de cientos de aficionados tanto de Cruz Azul como de América, pues los cementeros apoyaban y respaldaban la respuesta de Emanuel Villa, mientras que los azulcrema realizaban comentarios de burla hacía el hoy comentarista de TUDN.

Por su parte Álvaro Fidalgo ha decidido hasta el momento no utilizar sus redes sociales para responder y se ha limitado solamente a lo que dijo en la entrevista.

