Chino Huerta se despide de Pumas con emotivo video: 'Los llevaré en mi corazón'

Con un emotivo video y con lágrimas en los ojos, César ‘Chino’ Huerta, se despidió de Pumas. El futbolista mexicano hoy fue presentado con su nuevo equipo, Anderlecht de Bélgica, por lo que ahora dedicó unas últimas palabras al cuadro universitario.

El volante ofensivo se despide del conjunto universitario tras haber disputado 87 partidos, en los cuales acumuló 20 goles y 15 asistencias en 6,685 minutos de juego. Desafortunadamente no pudo ayudar al cuadro felino a romper la sequía de títulos.

Se une al Anderlecht | IMAGOL

Ahora, con un emotivo video en sus redes sociales, el futbolista se despidió de Pumas recordando su etapa con el equipo, demostrando su amor por la institución y la afición auriazul asegurando que ‘siempre los llevará en el corazón’.

“Tantos sentimientos encontrados, hoy me toca cerrar una etapa en mi vida y despedirme de un club al cual me volví un aficionado más. Fue un gran privilegio para mi defender esta camiseta dentro de la cancha. Que ironía, me enamoré de un club del cual mi llegada generaba más dudas que certezas.

Terminó llorando | IMAGOL

“A la afición que en cada cancha nos acompañaron, les agradezco siempre por el cariño que me mostraron. A donde sea que me lleve en el futbol, los llevaré siempre en el corazón… Toda mi vida estaré agradecido por lo que viví en este club, del cual hoy me despido para cumplir el sueño de aquel niño que jugaba en el barrio con la ilusión de algún día hacerlo en Europa” reveló Chino con lágrimas en los ojos.

El volante ofensivo terminó el video recordando uno de sus momentos más especiales, cuando marcó ante Chivas y mostró su playera ‘re-hecho en C.U.’ y con la frase universitaria ‘como no te voy a querer’.

