Héctor Herrera quiere retirarse en Tuzos o Houston: “Sí regreso a la Liga MX va a ser al Pachuca”

Únicamente con los Tuzos. Después de más de una década fuera del país, Héctor Herrera aseguró que no descarta algún día volver a la Liga Mx teniendo claro que volvería para defender nuevamente los colores del Pachuca, equipo que lo vio crecer como jugador profesional.

“De poder regresar a la Liga Mx siempre he dicho que si algún día regreso considero que va a ser al Pachuca y sino pues yo estaría encantado de poder terminar mi carrera con Houston”, declaró el mexicano en conferencia de prensa.

Ya con un tiempo instalado en la MLS con el Houston Dynamo, HH confirmó que no se arrepiente de haber ido al futbol de Estados Unidos aunque aún desconoce por qué los futbolistas que militan ahí no son considerados para la Selección Nacional: “Yo personalmente estoy muy contento con la decisión que tomé de venir aquí”.

“Los jugadores de la MLS no son tomados en cuenta como tal vez debería, la Liga está en muy buen nivel y está creciendo muchísimo por qué tomar en cuenta a jugadores de la Liga Mexicana y a los de la MLS no, no sé cuál sea el motivo, ojalá que no le pase a Chucky él es más joven y puede aportar a la Selección”, apuntó,

“Supongo que los presidentes deben de saber que es lo que hace una Liga mejor que la otra y aprender de ahí, te soy sincero yo no sé cómo se maneje la Liga Mexicana porque hace muchos años que no estoy ahí, lo que si te digo es que yo estoy muy feliz y encantado de estar en la MLS, me gusta cómo te tratan y como tratan a los equipos, a mí me ha sorprendido en todos los sentidos”, sentenció Héctor Herrera.