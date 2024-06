A América le sale más caro ganar una Final, aseguró Emilio Azcárraga

En el pasado Clausura 2024, América logró un histórico bicampeonato además de que obtuvo su título número 15 en Liga MX. Y aunque esta fue una gran noticia para los seguidores azulcremas, no lo es tanto para el club desde el punto de vista de lo económico.

"Lo interesante del lunes que ganaron el título es que, si lo ves en estricto sentido, es una gran noticia para el fan, aunque no lo es tanto para la parte económica porque, al final, hay premios para los jugadores por ganar un campeonato. Hay un costo más alto por ganar un campeonato que si no lo ganáramos, pero la marca crece”, explicó a Bloomberg Businesswek el presidente del club, Emilio Azcárraga.

La declaración no fue una queja, sino un ejemplo del panorama de las Águilas ahora que son el primer equipo latinoamericano cotizando en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). "Que suba (la acción) un 20 por ciento porque ganamos un título, me parece increíble. A mí sí me gustaría que estuviera muy pulverizada la acción en la gran mayoría de aficionados que puedan ser parte, no por un tema de tener pequeños accionistas, sino por la definición del club, por tener a los aficionados ahí”, refirió Azcárraga.

Por otra parte, el presidente del Consejo de Administración de Grupo Televisa señaló que van aprendiendo poco a poco y que buscan oportunidades de negocio en zonas poco exploradas. “Estamos aprendiendo un poco en el camino. Hemos visto muchos casos en el extranjero de la manera en que se manejan. Hay muchas oportunidades en el futbol mexicano; por ejemplo, el futbol femenil no se está viendo y yo creo que es un activo gigante, yo creo mucho en las mujeres”.

Azcárraga añadió que es más difícil vender a la Femenil

Por otra parte, el presidente azulcrema compartió que la búsqueda de recursos para el equipo de mujeres no ha resultado tan sencillo. “Creo que nosotros tenemos que hacer una mejor labor de ventas, tener mejores números y mejores presentaciones; pero, aunque el América tiene los números, la femenil es bien difícil venderla".

"Nosotros ya estamos dividiendo los contratos diciendo: si tú, patrocinador, vas a entrar, es ‘x’ porcentaje para los hombres y ‘x’ porcentaje para las mujeres, esto para empezar a generar una unidad de negocio”, finalizó.

