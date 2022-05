Pachuca: Realizó alineación indebida en juego de la Jornada 17 vs. Xolos

Los Tuzos del Pachuca se encuentran en la Gran Final del Torneo Clausura 2022 en donde enfrentan a los Rojinegros del Atlas, en una serie que se encuentra 0-2 a favor de los tapatíos.

Sin embargo, este no fue el tema de conversación de este día, sino que en redes sociales se filtró un hecho que llamó mucho la atención, después de que el equipo de los Tuzos habría hecho una alineación indebida durante el último encuentro de temporada regular del Apertura 2021 contra los Xolos.

En dicho encuentro, hubo un momento del segundo tiempo, donde el equipo de Pachuca jugó con nueve no nacidos en México, en el juego que perdió 3-2 ante los fronterizos. En el marcador no influyó, pero se presentó esta situación en la cual no intervino la Liga MX ni la Comisión Disciplinaria.

Los nueve jugadores foráneos que disputaron ese encuentro al mismo tiempo fueron: Oscar Ustari, Matías Catalán, Gustavo Cabral, Óscar Murillo, Yairo Moreno, Avilés Hurtado, Víctor Sosa, Nicolás Ibáñez y Harold Mosquera.

En esta ocasión no se tomó en cuenta, pero entró a colación por la misma situación que los Tigres vivieron en esta liguilla, donde jugaron con nueve futbolistas no nacidos en México durante 43 minutos de la Semifinal de Vuelta contra los Rojinegros del Atlas.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR - CAMILO VARGAS TRAS VICTORIA DE ATLAS: 'LA FINAL NO ESTÁ DEFINIDA'