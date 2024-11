Salomón Rondón, delantero de Pachuca, nominado al Premio The Best

Salomón Rondón, delantero de los Tuzos del Pachuca, destaca entre los nominados para formar parte del mejor once del mundo en los Premios The Best. El atacante venezolano podría terminar en la alineación si recibe las votaciones necesarias.

El delantero sudamericano apareció entre las 77 nominaciones, de las cuales, los aficionados tendrán la oportunidad de votar para formar parte del mejor once del mundo. Entre las nominaciones están 22 defensores, 22 centrocampistas y 22 delanteros, más once porteros.

Las nominaciones realizaron teniendo en cuenta el rendimiento de los/as futbolistas entre el 21 de agosto de 2023 y el 10 de agosto de 2024. Donde, además de Rondón, aparecen futbolistas como Viktor Gyokeres, Erling Haaland, Harry Kane, Lautaro Martínez, Kylian Mbappé, Lionel, Cristiano Ronaldo, Vinícius Júnior entre otros.

La temporada pasada, Rondón marcó 20 goles entre River Plate y Pachuca, así como otros cinco tantos con la Selección Venezolana. El delantero, además, ganó dos títulos, uno de Liga con el conjunto argentino y Concachampions con los Tuzos.

The Best FIFA es un premio, que la FIFA decidió crear en el año 2016 con la finalidad de reconocer a los mejores jugadores del mundo de cada temporada, como ‘competencia’ para el Balón de Oro. Además, del premio al mejor jugador y jugadora, en esta premiación también se reconoce a mejor Entrenador de Futbol Masculino, al Entrenador de Futbol Femenino, al mejor y a la Guardameta, entre otros.

