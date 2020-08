Juan Reynoso: 'El VAR les revisa a unos y a otros no, ojalá se equilibre'

Tras perder contra Pachuca por la mínimo diferencia, el estratega del Puebla, Juan Reynoso, afirmó que el VAR no se usa igual para todos los equipos, pues a unos sí les revisan y a otros no.

"No es fácil, uno quisiera que se valore el esfuerzo de los chicos, pero no se puede hacer nada, uno levanta la voz y se malentiende. Lo que sí me queda claro es que a unos van y revisan al VAR y a otros no, ojalá se pueda equilibrar. Últimamente hablamos del tema arbitral que lo que pasa en la cancha", dijo el DT en videoconferencia.

El director técnico peruano afirmó que los jugadores de La Franja están cansados tras el exceso de juegos en tan pocos días, pero no lo pone como excusa tras caer ante los Tuzos.

"Buscar situaciones que pueden sonar a excusa, no es mi estilo. Mi equipo anda casando, resentimos los tres juegos en seis días y no tuvimos chispas y hay poco por hacer. Intentamos refrescar al equipo y nunca nos encontramos. Era un partido para el cero, el penal es para volverlo a ver, cuando no tenía tiro a gol, la verdad lo vendió bien el jugador y lo compró el árbitro", añadió.

